Сборная России значительно улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА: Бельгия по-прежнему первая

Сборная России значительно улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА. Так, национальная команда по итогам октября поднялась с 46-го на 41-е место.

Напомним, что в текущем месяце подопечные Станислава Черчесова сыграли вничью с Швецией и победили Турцию в рамках Лиги Наций.

В целом же первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Бельгия - 1733 очка

2. Франция - 1732

3. Бразилия - 1669

4. Хорватия - 1635

5. Англия - 1619

6. Уругвай - 1617

7. Португалия - 1616

8. Швейцария - 1598

9. Испания - 1594

10. Дания - 1584

46. Россия - 1432

Также отметим, что сборная Украины поднялась с 29-й на 27-ю позицию, а сборная Беларуси - с 80-й на 78-ю.

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