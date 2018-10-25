Сборная России значительно улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА: Бельгия по-прежнему первая

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Сборная России значительно улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА: Бельгия по-прежнему первая

Сборная России значительно улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА. Так, национальная команда по итогам октября поднялась с 46-го на 41-е место.

Напомним, что в текущем месяце подопечные Станислава Черчесова сыграли вничью с Швецией и победили Турцию в рамках Лиги Наций.

В целом же первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Бельгия - 1733 очка
2. Франция - 1732
3. Бразилия - 1669
4. Хорватия - 1635
5. Англия - 1619
6. Уругвай - 1617
7. Португалия - 1616
8. Швейцария - 1598
9. Испания - 1594
10. Дания - 1584

46. Россия - 1432

Также отметим, что сборная Украины поднялась с 29-й на 27-ю позицию, а сборная Беларуси - с 80-й на 78-ю. 

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