Сборная Россия прибыла в Сочи на матч с Хорватией: опубликованы фото

Сборная России прилетела в Сочи, чтобы сыграть матч 1/4 финала Чемпионата Мира-2018 с Хорватией, сообщает официальный твиттер национальной команды.

Поединок Россия - Хорватия состоится 7 июля и пройдет на стадионе "Фишт".

В полуфинале победитель этой встречи сыграет с победителем четвертьфинала Швеция - Англия.

Не пропустите: Погребняк сделал прогноз на матч Россия - Хорватия. | http://soccernews.ru