Сборная Россия прибыла в Сочи на матч с Хорватией: опубликованы фото

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Сборная Россия прибыла в Сочи на матч с Хорватией: опубликованы фото

Сборная России прилетела в Сочи, чтобы сыграть матч 1/4 финала Чемпионата Мира-2018 с Хорватией, сообщает официальный твиттер национальной команды.

Поединок Россия - Хорватия состоится 7 июля и пройдет на стадионе "Фишт".

В полуфинале победитель этой встречи сыграет с победителем четвертьфинала Швеция - Англия.

Не пропустите: Погребняк сделал прогноз на матч Россия - Хорватия. | http://soccernews.ru

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Дневник Чемпионата Мира. День 22: превью четвертьфинала

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