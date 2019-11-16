Сборная России разгромно проиграла Бельгии в матче за первое место в группе

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Сборная России разгромно проиграла Бельгии в матче за первое место в группе

В матче отбора Евро-2020 Россия проиграла Бельгии.

Напомним, что обе сборные уже пробились на Евро-2020, однако бельгийцы выйдут с первого места, а россияне - со второго.

Россия - Бельгия 1:4

Голы: Т. Азар, 19 - 0:1, Э. Азар, 33 - 0:2, Э. Азар, 40 - 0:3, Лукаку, 72 - 0:4, Джикия, 79 - 1:4

Россия: Гильерме, Джикия, Семенов, Петров, Жирков (Бакаев, 50), Зобнин (Кузяев, 62), Оздоев, Миранчук, Ионов, Фернандес, Дзюба (Комличенко, 81).

Бельгия: Куртуа, Вермален (Денайер, 67), Боята, Алдервейрелд, Кастань, Витцель, де Брюйне, Азар, Азар, Лукаку (Батшуайи, 77), Мертенс (Тилеманс, 52).

Предупреждение: Петров (3).  

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

При Саламыче, игра с условным Кипром, стала игрой с гарантированными тремя очками. Раньше мы даже таких соперников боялись. Так что не гоните на него. Прогресс у сборной, на лицо!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А при Бердыеве бы вообще всех выносили бы!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Ну конечно)

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lyavon
lyavon

Ромка Яремчук был прав как никогда! Почему кремлёвские пёсики так кусали за пятки???

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Тебя кремлевские псы кусали?Как в Симпсонах псы Бернса?

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lyavon
lyavon

Вот и сказочке конец, а кто слушал - молодец!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Что не так?)

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Физрук не тот)

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Саламыч хороший тренер! Бельгии, проиграть может любой!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Нет , он физрук!Должен сыграть был в 3 заща

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