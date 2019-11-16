Сборная России разгромно проиграла Бельгии в матче за первое место в группе

В матче отбора Евро-2020 Россия проиграла Бельгии.

Напомним, что обе сборные уже пробились на Евро-2020, однако бельгийцы выйдут с первого места, а россияне - со второго.

Россия - Бельгия 1:4

Голы: Т. Азар, 19 - 0:1, Э. Азар, 33 - 0:2, Э. Азар, 40 - 0:3, Лукаку, 72 - 0:4, Джикия, 79 - 1:4

Россия: Гильерме, Джикия, Семенов, Петров, Жирков (Бакаев, 50), Зобнин (Кузяев, 62), Оздоев, Миранчук, Ионов, Фернандес, Дзюба (Комличенко, 81).

Бельгия: Куртуа, Вермален (Денайер, 67), Боята, Алдервейрелд, Кастань, Витцель, де Брюйне, Азар, Азар, Лукаку (Батшуайи, 77), Мертенс (Тилеманс, 52).

Предупреждение: Петров (3).

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