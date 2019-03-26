Сборная Россия U17 вышла на чемпионат Европы-2019

Юношеская сборная России U17 в заключительном матче Элитного раунда квалификации чемпионата Европы-2019 проиграла Португалии со счетом 1:2, но вышла в финальную стадию турнира.

Россияне финишировали на второй позиции в группе и опередили сборной Германии, которая также заняла второе место в своей группе, но с худшими показателями.

Россия U17 - Португалия U17 - 1:2 (1:1)

Голы: Кизера, 9 (с пенальти) - 0:1, Щетинин, 18 - 1:1, Силва, 81 - 1:2.

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