Сборная Россия выдала рекордную серию при Черчесове

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Сборная Россия выдала рекордную серию при Черчесове

Сборная Россия в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года обыграла команду Казахстана со счетом 1:0.

Эта победа стала пятой подряд для российской национальной команды. Ранее россияне добились побед в матчах с Казахстаном (4:0), Сан-Марино (9:0), Кипром (1:0) и Шотландией (2:1).

Данная серия является рекордной под руководством нынешнего главного тренера Станислава Черчесова.

Стоит отметить, что рекордом сборной России являются 12 побед подряд с 1995 по 1996 годы. Тогда команду тренировал Олег Романцев.

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