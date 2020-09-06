Сборная Россия выиграла 10 из 11 последних матчей с общим счетом 38:8

Сборная России обыграла Венгрию в матче Лиге наций со счетом 3:2.

Таким образом, российская команда одержала 10-ю победу за последние одиннадцать встреч во всех турнирах, начиная с 24 марта 2019 года. Единственное поражение Россия потерпела от сборной Бельгии (1:4).

Общий счет голов - 38:8.

Благодаря победе Россия возглавила турнирную таблицу группы 3 в дивизионе В. Венгрия занимает вторую позицию.

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