Сборная Румынии одолела Армению в матче квалификации ЧМ-2018

В рамках седьмого тура квалификации ЧМ-2018 в отборочной группе Е сборная Румынии одержала минимальную победу над национальной командой Армении.

Румыния – Армения - 1:0

Гол: Максим, 90 - 1:0.

Румыния: Тэтэрушану, Ганя, Кирикеш, Тошка, Кипчу (Попа, 68), Бензар, Бэлуцэ (Иван, 74), Станчу, Пинтилий, Андоне, Станку (Максим, 81).

Армения: Меликсетян, Барсегян, Ароян, Дагбашян, Оганесян, Малакян (Едигарян, 46), Восканян, Маноян (Корян, 58), Мхитарян, Пиццелли (Адамян, 74), Амбарцумян.

Удаление: Восканян (54).

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