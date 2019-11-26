Сборная Румынии получила нового главного тренера
Федерация футбола Румынии на своём официальном сайте объявила о назначении Мирела Рэдоя на пост главного тренера национальной сборной.
У руля румынской команды 38-летний специалист сменил Космина Контру, который после завершения квалификации Евро-2020 ушёл в отставку.
Рэдой до последнего времени возглавлял молодёжную сборную страны и доходил с ней до полуфинала Евро-2019 (U21).
Напомним, что весной румыны поборются в стыковых матчах за путёвку на Чемпионат Европы. Их соперник по полуфиналу - Исландия, а по возможному финалу - Болгария или Венгрия.
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|О
|1
|Испания
|6
|8
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|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3