Сборная Румынии получила нового главного тренера

Федерация футбола Румынии на своём официальном сайте объявила о назначении Мирела Рэдоя на пост главного тренера национальной сборной.

У руля румынской команды 38-летний специалист сменил Космина Контру, который после завершения квалификации Евро-2020 ушёл в отставку.

Рэдой до последнего времени возглавлял молодёжную сборную страны и доходил с ней до полуфинала Евро-2019 (U21).

Напомним, что весной румыны поборются в стыковых матчах за путёвку на Чемпионат Европы. Их соперник по полуфиналу - Исландия, а по возможному финалу - Болгария или Венгрия.

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