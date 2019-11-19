Сборная Румынии потерпела самое крупное поражение за последние 10 лет

В матче квалификации Евро-2020 сборная Румынии в гостях разгромно проиграла Испании со счётом 0:5.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, это самое крупное поражение румынской национальной команды за последние 10 лет.

В октябре 2009 года румыны уступили сборной Сербии так же со счётом 0:5. Произошло это в отборочном турнире к ЧМ-2010.

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