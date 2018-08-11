Сборная самых дорогих игроков чемпионата России
Текущее трансферное окно в России еще не закрыто, и до его завершения, конечно же, еще могут произойти громкие подписания. Тем не менее, мы уже сейчас представим сборную, составленную из игроков, трансферная стоимость которых является самой высокой в РФПЛ на своих поззициях.
Голкипер - ИГОРЬ АКИНФЕЕВ (ЦСКА)
Возраст: 32
Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 12 миллионов евро
Правый защитник - МАРИО ФЕРНАНДЕС (ЦСКА)
Возраст: 27
Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 20 миллионов евро
Центральный защитник - БЕНЕДИКТ ХЕВЕДЕС ("Локомотив")
Возраст: 30
Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 9 миллионов евро
Центральный защитник - ЭММАНУЭЛЬ МАММАНА ("Зенит")
Возраст: 22
Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 12 миллионов евро
Левый защитник - ГЕОРГИЙ ЩЕННИКОВ (ЦСКА)
Возраст: 27
Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 5 миллионов евро
Центральный полузащитник - ГЖЕГОЖ КРЫХОВЯК ("Локомотив")
Возраст: 28
Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 18 миллионов евро
Центральный полузащитник - ЛЕАНДРО ПАРЕДЕС ("Зенит")
Возраст: 24
Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 20 миллионов евро
Плеймейкер - АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК ("Локомотив")
Возраст: 22
Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 14 миллионов евро
Правый вингер - ЭМИЛИАНО РИГОНИ ("Зенит")
Возраст: 25
Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 7,5 миллиона евро
Левый вингер - КВИНСИ ПРОМЕС ("Спартак")
Возраст: 26
Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 24 миллиона евро
Форвард - ФЕДОР СМОЛОВ ("Локомотив")
Возраст: 28
Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 14 миллионов евро
Итоговая схема:
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|Команда
|М
|О
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|Спартак Москва
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|7
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|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|3
|Ростов
|3
|6
|4
|Уфа
|2
|4
|5
|Рубин
|2
|4
|6
|Крылья Советов
|3
|4
|7
|Оренбург
|2
|3
|8
|Краснодар
|2
|3
|9
|Ахмат
|2
|3
|10
|Анжи
|3
|3
|11
|Динамо Москва
|3
|3
|12
|Локомотив Москва
|2
|2
|13
|ЦСКА Москва
|3
|2
|14
|Арсенал Тула
|2
|1
|15
|Урал
|3
|1
|16
|Енисей Красноярск
|3
|1