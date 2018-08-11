Сборная самых дорогих игроков чемпионата России

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Сборная самых дорогих игроков чемпионата РоссииТекущее трансферное окно в России еще не закрыто, и до его завершения, конечно же, еще могут произойти громкие подписания. Тем не менее, мы уже сейчас представим сборную, составленную из игроков, трансферная стоимость которых является самой высокой в РФПЛ на своих поззициях.

Голкипер - ИГОРЬ АКИНФЕЕВ (ЦСКА)

Возраст: 32

Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 12 миллионов евро

Правый защитник - МАРИО ФЕРНАНДЕС (ЦСКА)

Возраст: 27

Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 20 миллионов евро

Центральный защитник - БЕНЕДИКТ ХЕВЕДЕС ("Локомотив")

Возраст: 30

Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 9 миллионов евро

Центральный защитник - ЭММАНУЭЛЬ МАММАНА ("Зенит")

Возраст: 22

Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 12 миллионов евро

Левый защитник - ГЕОРГИЙ ЩЕННИКОВ (ЦСКА)

Возраст: 27

Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 5 миллионов евро

Центральный полузащитник - ГЖЕГОЖ КРЫХОВЯК ("Локомотив")

Возраст: 28

Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 18 миллионов евро

Центральный полузащитник - ЛЕАНДРО ПАРЕДЕС ("Зенит")

Возраст: 24

Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 20 миллионов евро

Плеймейкер - АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК ("Локомотив")

Возраст: 22

Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 14 миллионов евро

Правый вингер - ЭМИЛИАНО РИГОНИ ("Зенит")

Возраст: 25

Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 7,5 миллиона евро

Левый вингер - КВИНСИ ПРОМЕС ("Спартак")

Возраст: 26

Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 24 миллиона евро

Форвард - ФЕДОР СМОЛОВ ("Локомотив")

Возраст: 28

Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 14 миллионов евро

Итоговая схема:

Не пропустите: топ-6 клубов АПЛ по тратам в летнее трансферное окно. | soccernews.ru

Комментарии
ЛОх

большинство игроков из Локо

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Федорыч

"Самые дорогие" и "самые лучшие" - это две большие разницы. И зачастую они могут не совпадать.

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loss1967

А где Дзюба? Неужели Смолов лучше Дзюбы?))

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Дмитрий

Что толку от цены? Джикия и Жиго самые лучшие центровые защитники. Центральных полузащитник без сомнения Зобнин - один из лучших в России, Зобнин лучше даже чем Головин

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Мос

Квинси стоит не меньше 35 при нынешнем рынке

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Сибиряк

Смолов то как сюда попал. Максимум 3$ стоит

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егор

луис Адриано стоить 23 млн

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епта

6млн

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