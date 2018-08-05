Сборная самых дорогих игроков планеты на своих позициях
Текущее трансферное окно еще не закрыто, и до его завершения, конечно же, еще могут произойти подписания, которые войдут в историю футбола. Тем не менее, мы уже сейчас представим сборную, составленную из игроков, покупки которых обошлись их клубам в рекордные суммы для позиций, на которых они выступают.
Голкипер - АЛИССОН ("Ливерпуль")
Откуда: "Рома"
Куда: "Ливерпуль"
Когда: лето 2018-го года
За сколько: 62,5 миллиона евро
Правый защитник - КАЙЛ УОКЕР ("Манчестер Сити")
Откуда: "Тоттенхэм"
Куда: "Манчестер Сити"
Когда: лето 2017-го года
За сколько: 52,7 миллиона евро
Центральный защитник - ВИРДЖИЛ ВАН ДЕЙК ("Ливерпуль")
Откуда: "Саутгемптон"
Куда: "Ливерпуль"
Когда: зима 2018-го года
За сколько: 78,8 миллиона евро
Центральный защитник - ДЖОН СТОУНЗ ("Манчестер Сити")
Откуда: "Эвертон"
Куда: "Манчестер Сити"
Когда: лето 2016-го года
За сколько: 55,6 миллиона евро
Левый защитник - БЕНЖАМЕН МЕНДИ ("Манчестер Сити")
Откуда: "Монако"
Куда: "Манчестер Сити"
Когда: лето 2017-го года
За сколько: 57,5 миллиона евро
Опорный полузащитник - ПОЛЬ ПОГБА ("Манчестер Юнайтед")
Откуда: "Ювентус"
Куда: "Манчестер Юнайтед"
Когда: лето 2016-го года
За сколько: 105 миллионов евро
Центральный полузащитник - ХАМЕС РОДРИГЕС ("Бавария")
Откуда: "Монако"
Куда: "Реал"
Когда: лето 2014-го года
За сколько: 75 миллионов евро
Центральный полузащитник - ФИЛИППЕ КОУТИНЬО ("Барселона")
Откуда: "Ливерпуль"
Куда: "Барселона"
Когда: зима 2018-го года
За сколько: 125 миллионов евро
Правый вингер - КИЛИАН МБАППЕ (ПСЖ)
Откуда: "Монако"
Куда: ПСЖ
Когда: лето 2018-го года
За сколько: 135 миллионов евро
Левый вингер - НЕЙМАР (ПСЖ)
Откуда: "Барселона"
Куда: ПСЖ
Когда: лето 2017-го года
За сколько: 222 миллиона евро
Форвард - КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ("Ювентус")
Откуда: "Реал"
Куда: "Ювентус"
Когда: лето 2018-го года
За сколько: 117 миллионов евро
Итоговая схема:
Не пропустите: Головин провел первую тренировку в "Монако". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31