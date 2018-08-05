Сборная самых дорогих игроков планеты на своих позициях

Теги криштиану роналдунеймаркилиан мбаппе

Сборная самых дорогих игроков планеты на своих позицияхТекущее трансферное окно еще не закрыто, и до его завершения, конечно же, еще могут произойти подписания, которые войдут в историю футбола. Тем не менее, мы уже сейчас представим сборную, составленную из игроков, покупки которых обошлись их клубам в рекордные суммы для позиций, на которых они выступают.

Голкипер - АЛИССОН ("Ливерпуль")

Откуда: "Рома"

Куда: "Ливерпуль"

Когда: лето 2018-го года

За сколько: 62,5 миллиона евро

Правый защитник - КАЙЛ УОКЕР ("Манчестер Сити")

Откуда: "Тоттенхэм"

Куда: "Манчестер Сити"

Когда: лето 2017-го года

За сколько: 52,7 миллиона евро

Центральный защитник - ВИРДЖИЛ ВАН ДЕЙК ("Ливерпуль")

Откуда: "Саутгемптон"

Куда: "Ливерпуль"

Когда: зима 2018-го года

За сколько: 78,8 миллиона евро

Центральный защитник - ДЖОН СТОУНЗ ("Манчестер Сити")

Откуда: "Эвертон"

Куда: "Манчестер Сити"

Когда: лето 2016-го года

За сколько: 55,6 миллиона евро

Левый защитник - БЕНЖАМЕН МЕНДИ ("Манчестер Сити")

Откуда: "Монако"

Куда: "Манчестер Сити"

Когда: лето 2017-го года

За сколько: 57,5 миллиона евро

Опорный полузащитник - ПОЛЬ ПОГБА ("Манчестер Юнайтед")

Откуда: "Ювентус"

Куда: "Манчестер Юнайтед"

Когда: лето 2016-го года

За сколько: 105 миллионов евро

Центральный полузащитник - ХАМЕС РОДРИГЕС ("Бавария")

Откуда: "Монако"

Куда: "Реал"

Когда: лето 2014-го года

За сколько: 75 миллионов евро

Центральный полузащитник - ФИЛИППЕ КОУТИНЬО ("Барселона")

Откуда: "Ливерпуль"

Куда: "Барселона"

Когда: зима 2018-го года

За сколько: 125 миллионов евро

Правый вингер - КИЛИАН МБАППЕ (ПСЖ)

Откуда: "Монако"

Куда: ПСЖ

Когда: лето 2018-го года

За сколько: 135 миллионов евро

Левый вингер - НЕЙМАР (ПСЖ)

Откуда: "Барселона"

Куда: ПСЖ

Когда: лето 2017-го года

За сколько: 222 миллиона евро

Форвард - КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ("Ювентус")

Откуда: "Реал"

Куда: "Ювентус"

Когда: лето 2018-го года

За сколько: 117 миллионов евро

Итоговая схема:

Не пропустите: Головин провел первую тренировку в "Монако". | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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