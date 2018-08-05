Сборная самых дорогих игроков планеты на своих позициях

Текущее трансферное окно еще не закрыто, и до его завершения, конечно же, еще могут произойти подписания, которые войдут в историю футбола. Тем не менее, мы уже сейчас представим сборную, составленную из игроков, покупки которых обошлись их клубам в рекордные суммы для позиций, на которых они выступают.

Голкипер - АЛИССОН ("Ливерпуль")

Откуда: "Рома"

Куда: "Ливерпуль"

Когда: лето 2018-го года

За сколько: 62,5 миллиона евро

Правый защитник - КАЙЛ УОКЕР ("Манчестер Сити")

Откуда: "Тоттенхэм"

Куда: "Манчестер Сити"

Когда: лето 2017-го года

За сколько: 52,7 миллиона евро

Центральный защитник - ВИРДЖИЛ ВАН ДЕЙК ("Ливерпуль")

Откуда: "Саутгемптон"

Куда: "Ливерпуль"

Когда: зима 2018-го года

За сколько: 78,8 миллиона евро

Центральный защитник - ДЖОН СТОУНЗ ("Манчестер Сити")

Откуда: "Эвертон"

Куда: "Манчестер Сити"

Когда: лето 2016-го года

За сколько: 55,6 миллиона евро

Левый защитник - БЕНЖАМЕН МЕНДИ ("Манчестер Сити")

Откуда: "Монако"

Куда: "Манчестер Сити"

Когда: лето 2017-го года

За сколько: 57,5 миллиона евро

Опорный полузащитник - ПОЛЬ ПОГБА ("Манчестер Юнайтед")

Откуда: "Ювентус"

Куда: "Манчестер Юнайтед"

Когда: лето 2016-го года

За сколько: 105 миллионов евро

Центральный полузащитник - ХАМЕС РОДРИГЕС ("Бавария")

Откуда: "Монако"

Куда: "Реал"

Когда: лето 2014-го года

За сколько: 75 миллионов евро

Центральный полузащитник - ФИЛИППЕ КОУТИНЬО ("Барселона")

Откуда: "Ливерпуль"

Куда: "Барселона"

Когда: зима 2018-го года

За сколько: 125 миллионов евро

Правый вингер - КИЛИАН МБАППЕ (ПСЖ)

Откуда: "Монако"

Куда: ПСЖ

Когда: лето 2018-го года

За сколько: 135 миллионов евро

Левый вингер - НЕЙМАР (ПСЖ)

Откуда: "Барселона"

Куда: ПСЖ

Когда: лето 2017-го года

За сколько: 222 миллиона евро

Форвард - КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ("Ювентус")

Откуда: "Реал"

Куда: "Ювентус"

Когда: лето 2018-го года

За сколько: 117 миллионов евро

Итоговая схема:

Не пропустите: Головин провел первую тренировку в "Монако". | soccernews.ru