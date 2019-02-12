Сборная Саудовской Аравии лишилась главного тренера

Теги саудовская аравияхуан антонио пицци

Сборная Саудовской Аравии лишилась главного тренера

Федерация футбола Саудовской Аравии на своём официальном сайте объявила об уходе Хуана Антонио Пицци с поста главного тренера национальной сборной.

Контракт 50-летнего специалиста подошёл к концу и было принято решение его не продлевать.

Пицци возглавлял сборную Саудовской Аравии с ноября 2017 года. Под его руководством команда не вышла из группы на ЧМ-2018, а также вылетела от Японии в 1/8 финала Кубка Азии-2019.

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