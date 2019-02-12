Сборная Саудовской Аравии лишилась главного тренера

Федерация футбола Саудовской Аравии на своём официальном сайте объявила об уходе Хуана Антонио Пицци с поста главного тренера национальной сборной.

Контракт 50-летнего специалиста подошёл к концу и было принято решение его не продлевать.

Пицци возглавлял сборную Саудовской Аравии с ноября 2017 года. Под его руководством команда не вышла из группы на ЧМ-2018, а также вылетела от Японии в 1/8 финала Кубка Азии-2019.

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