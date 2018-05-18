Сборная Саудовской Аравии огласила предварительный состав на ЧМ-2018

Сборная Саудовской Аравии представила предварительный состав на Чемпионат Мира-2018.

В список были тренерский штаб включил 28 футболистов. На мировое первенство в Россию отправятся 23 игрока.

вратари - Фаваз Аль-Карни ("Аль-Иттихад"), Мохаммед Аль-Овайс ("Аль-Ахли"), Яссер Аль-Мосайлем ("Аль-Ахли"), Абдуллах Аль-Муайуф ("Аль-Хиляль");

защитники - Мансур Аль-Харби, Саид Аль-Мувалад (Оба – "Аль-Ахли"), Омар Хавсави ("Аль-Наср"), Ясир Аль-Шахрани, Мохаммед Аль-Бурайк, Мотаз Хавсави, Осама Хавсави, Мохаммед Джахфали, Али Аль-Болеахи (Все – "Аль-Хиляль");

полузащитники - Абдуллах Аль-Хайбари, Хаттан Бахбир (Оба – "Аль-Шабаб"), Яхья Аль-Шехри("Леганес", Испания), Тайсир Аль-Джассим, Хуссейн Аль-Могави (Оба – "Аль-Ахли"), Абдулмалек Аль-Хаибри, Абдуллах Атиф, Салман Аль-Фарадж, Наваф Аль-Абед, Мохамед Кану (Все – "Аль-Хиляль"), Салем Аль-Давсари ("Вильярреал", Испания), Мохаммед Аль-Кувайкиби ("Аль-Иттифак");

нападающие - Фахад Аль-Муваллад ("Леванте", Испания), Мохаммед Аль-Сахлави ("Аль-Наср"), Муханнад Ассири ("Аль-Ахли").

Напомним, на Саудовская Аравия сыграет в группе с Россией (14 июня), Уругваем (20 июня) и Египтом (25 июня).

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