Сборная Саудовской Аравии определилась с новым наставником

Хуан Антонио Пицци будет назначен новым главным тренером сборной Саудовской Аравии.

Именно испанец будет руководить командой на Чемпионате Мира-2018.

По информации источника, Пицци приедет в Москву на жеребьевку чемпионата мира.

Напомним, что под руководством Хуана Антонио Пицци сборная Чили не смогла пробиться на первенство.

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