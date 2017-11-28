Сборная Саудовской Аравии определилась с новым наставником

Теги саудовская аравия

Сборная Саудовской Аравии определилась с новым наставникомХуан Антонио Пицци будет назначен новым главным тренером сборной Саудовской Аравии.

Именно испанец будет руководить командой на Чемпионате Мира-2018.

По информации источника, Пицци приедет в Москву на жеребьевку чемпионата мира.

Напомним, что под руководством Хуана Антонио Пицци сборная Чили не смогла пробиться на первенство.

Читайте: Дель Боске: "Я искренне считаю, что сборная Германии на голову сильнее остальных"

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Реал" предложит за Неймара 250 миллионов евро

"Реал" предложит за Неймара 250 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов