Вчера сборная Саудовской Аравии прибыла в Москву на стартовый матч Чемпионата Мира, в котором она встретится с хозяевами турнира.

Напомним матч Россия - Саудовская Аравия состоится уже завтра в 18:00 по московскому времени.

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