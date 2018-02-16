Сборная "Сельты" всех времен по версии Marca: Карпин и Мостовой - в составе
Авторитетное испанское издание Marca представило свою версию команды-мечты виговской "Сельты", которая была составлена из лучших игроков, игравших когда-либо за андалусийцев. Вот как она выглядит.
Вратарь: САНТЬЯГО КАНЬИСАРЕС
Статистика выступлений за клуб: 82 матча, 91 пропущенный мяч
Период выступлений за клуб: 1992-1994
Количество выигранных трофеев с клубом: 0
Правый защитник: МИЧЕЛ САЛЬГАДО
Статистика выступлений за клуб: 112 матчей, 3 забитых мяча
Период выступлений за клуб: 1994-1999
Количество выигранных трофеев с клубом: 0
Центральный защитник: ЭДУАРДО БЕРИЦЦО
Статистика выступлений за клуб: 129 матчей, 7 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 2001-2005
Количество выигранных трофеев с клубом: 0
Центральный защитник: ФЕРНАНДО КАСЕРЕС
Статистика выступлений за клуб: 264 матча, 7 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 1998-2004
Количество выигранных трофеев с клубом: 0
Левый защитник: УГО МАЛЬО
Статистика выступлений за клуб: 288 матчей, 6 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 2009-н.вр.
Количество выигранных трофеев с клубом: 0
Опорный полузащитник: МАЗИНЬО
Статистика выступлений за клуб: 138 матчей, 10 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 1996-2000
Количество выигранных трофеев с клубом: 0
Правый полузащитник: ВАЛЕРИЙ КАРПИН
Статистика выступлений за клуб: 218 матчей, 39 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 1997-2002
Количество выигранных трофеев с клубом: 0
Левый полузащитник: ГУСТАВО ЛОПЕС
Статистика выступлений за клуб: 295 матчей, 30 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 1999-2007
Количество выигранных трофеев с клубом: 0
Плеймейкер: АЛЕКСАНДР МОСТОВОЙ
Статистика выступлений за клуб: 290 матчей, 72 забитых мяча
Период выступлений за клуб: 1996-2004
Количество выигранных трофеев с клубом: 0
Форвард: ЯГО АСПАС
Статистика выступлений за клуб: 293 матча, 114 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 2009-2013, 2015-н.вр.
Количество выигранных трофеев с клубом: 0
Форвард: ВЛАДИМИР ГУДЕЛЬ
Статистика выступлений за клуб: 258 матчей, 113 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 1991-1999
Количество выигранных трофеев с клубом: 0
Главный тренер: ЭДУАРДО БЕРИЦЦО
Статистика во главе команды: 148 матчей, 61 победа, 36 ничьих, 51 поражение
Период руководства командой: 2014-2017
Количество выигранных трофеев с клубом: 0
Итоговая схема:
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|Валенсия
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|Реал Мадрид
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|42
|5
|Вильярреал
|23
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|Севилья
|23
|36
|7
|Эйбар
|23
|35
|8
|Бетис
|23
|33
|9
|Сельта Виго
|23
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|23
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|Хетафе
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|Леганес
|22
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|Атлетик Бильбао
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|Эспаньол
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|Леванте
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|Лас Пальмас
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