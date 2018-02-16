Сборная "Сельты" всех времен по версии Marca: Карпин и Мостовой - в составе

Теги сельта вигоалександр мостовойвалерий карпин

Сборная "Сельты" всех времен по версии Marca: Карпин и Мостовой - в составеАвторитетное испанское издание Marca представило свою версию команды-мечты виговской "Сельты", которая была составлена из лучших игроков, игравших когда-либо за андалусийцев. Вот как она выглядит.

Вратарь: САНТЬЯГО КАНЬИСАРЕС

Статистика выступлений за клуб: 82 матча, 91 пропущенный мяч

Период выступлений за клуб: 1992-1994

Количество выигранных трофеев с клубом: 0

Правый защитник: МИЧЕЛ САЛЬГАДО

Статистика выступлений за клуб: 112 матчей, 3 забитых мяча

Период выступлений за клуб: 1994-1999

Количество выигранных трофеев с клубом: 0

Центральный защитник: ЭДУАРДО БЕРИЦЦО

Статистика выступлений за клуб: 129 матчей, 7 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 2001-2005

Количество выигранных трофеев с клубом: 0

Центральный защитник: ФЕРНАНДО КАСЕРЕС

Статистика выступлений за клуб: 264 матча, 7 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 1998-2004

Количество выигранных трофеев с клубом: 0

Левый защитник: УГО МАЛЬО

Статистика выступлений за клуб: 288 матчей, 6 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 2009-н.вр.

Количество выигранных трофеев с клубом: 0

Опорный полузащитник: МАЗИНЬО

Статистика выступлений за клуб: 138 матчей, 10 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 1996-2000

Количество выигранных трофеев с клубом: 0

Правый полузащитник: ВАЛЕРИЙ КАРПИН

Статистика выступлений за клуб: 218 матчей, 39 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 1997-2002

Количество выигранных трофеев с клубом: 0

Левый полузащитник: ГУСТАВО ЛОПЕС

Статистика выступлений за клуб: 295 матчей, 30 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 1999-2007

Количество выигранных трофеев с клубом: 0

Плеймейкер: АЛЕКСАНДР МОСТОВОЙ

Статистика выступлений за клуб: 290 матчей, 72 забитых мяча

Период выступлений за клуб: 1996-2004

Количество выигранных трофеев с клубом: 0

Форвард: ЯГО АСПАС

Статистика выступлений за клуб: 293 матча, 114 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 2009-2013, 2015-н.вр.

Количество выигранных трофеев с клубом: 0

Форвард: ВЛАДИМИР ГУДЕЛЬ

Статистика выступлений за клуб: 258 матчей, 113 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 1991-1999

Количество выигранных трофеев с клубом: 0

Главный тренер: ЭДУАРДО БЕРИЦЦО

Статистика во главе команды: 148 матчей, 61 победа, 36 ничьих, 51 поражение

Период руководства командой: 2014-2017

Количество выигранных трофеев с клубом: 0

Итоговая схема:

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