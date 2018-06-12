Сборная Сенегала прилетела в Россию



Сборная Сенегала прибыла в Россию на Чемпионат Мира-2018, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, сенегальцы будут жить и тренироваться в Калуге.

Напомним, что на ЧМ-2018 Сенегал сыграет в одной группе с командами Польши, Японии и Колумбии.

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