Сборная Сенегала стала очередным участником ЧМ-2018

В рамках пятого тура квалификации ЧМ-2018 в Африке сборная Сенегала в гостях обыграла национальную команду ЮАР со счётом 2:0 и обеспечила себе путёвку на ЧМ-2018.

ЮАР – Сенегал - 0:2

Голы: Сахо, 12 - 0:1, Михизе, 38 (автогол) - 0:2.

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