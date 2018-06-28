Сборная Сенегала вошла в историю Чемпионатов Мира

Сборная Сенегала вошла в историю, как команда, которая вылетела из Чемпионата Мира по правилу фэйр-плей.

После трех туров групповой стадии ЧМ у сборных Японии и Сенегала получились одинаковые показатели по набранным очкам и по разнице забитых и пропущенных голов.

Однако Япония прошла благодаря тому, что Сенегал получил на три желтые карточки больше.

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