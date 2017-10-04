Сборная сентября топ-5 европейских лиг

Теги иван ракитичрахим стерлингантони мартиаль

Сборная сентября топ-5 европейских лигЕвропейский сезон только набирает обороты, но специалисты популярного ресурса Squawka уже составили сборную команду из игроков топ-5 европейских чемпионатов, которые выдали лучший старт в своих первенствах. Вот как она выглядит.

Вратарь - АЛЬФОНС АРЕОЛЯ

Возраст: 24

Клуб: ПСЖ

Страна: Франция

Статистика на старте сезона: 8 матчей, 5 пропущенных мячей

Правый защитник - МАРТИН МОНТОЙЯ

Возраст: 26

Клуб: "Валенсия"

Страна: Испания

Статистика на старте сезона: 5 матчей, 2 результативные передачи

Центральный защитник - ДЖОН СТОУНЗ

Возраст: 23

Клуб: "Манчестер Сити"

Страна: Англия

Статистика на старте сезона: 7 матчей

Центральный защитник - ФИЛ ДЖОНС

Возраст: 25

Клуб: "Манчестер Юнайтед"

Страна: Англия

Статистика на старте сезона: 7 матчей

Левый защитник - БЕН ДЭВИС

Возраст: 24

Клуб: "Тоттенхэм"

Страна: Уэльс

Статистика на старте сезона: 6 матчей, 2 гола, 2 результативные передачи

Центральный полузащитник - ИВАН РАКИТИЧ

Возраст: 29

Клуб: "Барселона"

Страна: Хорватия

Статистика на старте сезона: 7 матчей, 2 результативные передачи

Плеймейкер - ЛУИС АЛЬБЕРТО

Возраст: 25

Клуб: "Лацио"

Страна: Испания

Статистика на старте сезона: 7 матчей, 3 гола, 3 результативные передачи

Плеймейкер - ГАНСО

Возраст: 27

Клуб: "Севилья"

Страна: Бразилия

Статистика на старте сезона: 5 матчей, 2 гола

Правый вингер - РАХИМ СТЕРЛИНГ

Возраст: 22

Клуб: "Манчестер Сити"

Страна: Англия

Статистика на старте сезона: 6 матчей, 5 голов

Левый вингер - АНТОНИ МАРТИАЛЬ

Возраст: 21

Клуб: "Манчестер Юнайтед"

Страна: Франция

Статистика на старте сезона: 6 матчей, 3 гола, 2 результативные передачи

Форвард - СИМОНЕ ДЗАДЗА

Возраст: 26

Клуб: "Валенсия"

Страна: Италия

Статистика на старте сезона: 7 матчей, 6 голов

Итоговая схема:

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Команда М О
1 Манчестер Сити 7 19
2 Манчестер Юнайтед 7 19
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 7 13
5 Арсенал Лондон 7 13
6 Бернли 7 12
7 Уотфорд 7 12
8 Ливерпуль 6 11
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 7 9
11 Хаддерсфилд Таун 7 9
12 Саутгемптон 7 8
13 Сток Сити 7 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 7 7
15 Вест Хэм Юнайтед 7 7
16 Эвертон 7 7
17 Лестер Сити 7 5
18 Суонси Сити 7 5
19 Борнмут 7 4
20 Кристал Пэлас 7 0
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