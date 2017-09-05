Сборная Сербии благодаря голу Коларова увозит три очка из Ирландии

Одним из завершающих поединков 8 тура отборочного турнира к ЧМ-2018 стал матч между сборными Ирландии и Сербии. Еще недавно обе команды делили первое место в своей группе, однако очередная осечка подопечных О’Нила позволила сербам вырваться вперед. Одновременно проходил матч сборных Уэльса и Молдовы, так что при неудачном исходе ирландцы могли упустить вторую строчку.

Уже на исходе первой десятиминутки мяч побывал в воротах сборной Сербии: после розыгрыша углового последовала подача в штрафную гостей, где Даффи распечатал ворота Стойковича, однако сделал он это из очевидного офсайда. В следующей опасной атаке Лонг, получив мяч на левом фланге, сместился к штрафной и нанес очень опасный удар по воротам сербов, однако голкипер выручил гостей.

На исходе получаса игры сборная Сербии имела возможность открыть счет в матче: после подачи Тадича с левого фланга Митрович пробивал из убойной позиции, однако голкипер хозяев Рэндольф справился с его ударом. В первые 45 минут зрители голов не увидели, а игра была относительно равной.

Во втором тайме хозяева стали атаковать еще активнее, однако и сербы в обороне не отсиживались, бегая в контрнаступления при первой же возможности. По истечении десяти минут второй половины сборная Сербии неожиданно вышла вперед: растянули оборону ирландцев гости, в два паса доставив мяч с правого фланга на противоположный, где Коларов ворвался в штрафную и мощнейшим ударов под перекладину открыл счет в матче – 0:1. Голевой пас на счету Костича.

За двадцать с лишним минут до конца матча Мерфи вырывался один на один с голкипером сербов, однако был сбит перед своей штрафной Максимовичем – удаление в составе гостей за фол последней надежды. Также право на опасный штрафной получили ирландцы, однако удар Брэди пришелся в стенку.

Бросились отыгрываться хозяева, имея численный перевес. После подачи с левого фланга Кристи сильно пробил в ближний угол, но мяч полетел выше ворот Стойковича. Гости как могли сбивали темп, проводя одну замену за другой. За четыре минуты до конца основного времени Мерфи опасно пробивал по воротам сербов из пределов штрафной – Стойкович выручил. Пять минут добавил рефери ко второму тайму, и все это время сборная Ирландии пыталась дожать соперника, однако сербы выстояли и заслуженно заработали свои три очка.

Ирландия – Сербия 0:1

Голы: Коларов, 55 -0:1.

Удаление: Максимович, 68.

Ирландия: Рэндолф, Кларк, Уорд (О'Дуда, 72), Кристи, Даффи, Хулахан (Мерфи, 62), Мейлер (Хурихейн, 79), Макклейн, Брэйди, Уолтерс, Лонг.

Сербия: Стойкович, Максимович, Вукович, Коларов, Иванович, Тадич (Гудель, 82), Матич, Костич (Митрович С., 72), Миливоевич, Рукавина, Митрович А. (Прийович, 80).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru