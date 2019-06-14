Сборная Сербии лишилась главного тренера
Сербский футбольный союз на своём официальном сайте объявил об увольнении Младена Крстаича с поста главного тренера национальной сборной.
Стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.
45-летний Крстаич возглавлял сборную Сербии с октября 2017 года. Под его руководством команда выступала на ЧМ-2018 и не вышла из группы.
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