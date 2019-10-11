Сборная Сербии минимально обыграла Парагвай в товарищеском матче

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Сборная Сербии минимально обыграла Парагвай в товарищеском матче

Сборная Сербии минимально обыграла Парагвай в товарищеском матче.

Сербия - Парагвай - 1:0 (0:0)

Гол: А.Митрович, 90.

Сербия: Райкович (Роцков, 89), Коларов (Родич, 66), Младенович (Милунович, 66), С.Митрович, Милетич (Гобелич, 46), Ляич, Максимович (Гудель, 66), Гачинович, Миливоевич (Лукич, 46), А.Митрович, Радоньич.

Парагвай: Фернандес, Гомес, Алонсо, Риверос, Рохас, Альмирон, Паредес (Эспиноса, 59), Морель, Вильясанти, Гонсалес (Санчес, 84), Санабрия (Лескано, 71).

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