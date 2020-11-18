Сборная Сербии не собирается отменять матч с Россией

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Сборная Сербии не собирается отменять матч с Россией

Пресс-атташе сборной Сербии Джордже Филипович высказался о возможной отмене игры Лиги Наций против России.

"Возможна ли отмена игры? У меня нет информации об этом. Все хорошо. Будут играть", - заявил Филипович.

Напомним, что ранее коронавирусом заболели трое игроков сборной Сербии - голкипер Джордже НИколич, а также хавбеки Дарко Лазович и Сергей Милинкович-Савич.

Начало матча запланировано на 22:45 (мск). Россия с 8 очками возглавляет группу, Сербия идет последней.

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