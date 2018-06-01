Сборная Сербии объявила итоговую заявку на ЧМ-2018
Тренерский штаб сборной Сербии во главе с Младеном Крстаичем определился с итоговой заявкой на ЧМ-2018.
Вратари: Владимир Стойкович ("Партизан"), Предраг Райкович ("Маккаби Тель-Авив"), Марко Дмитрович ("Эйбар")
Защитники: Александар Коларов ("Рома"), Антонио Рукавина ("Вильярреал"), Милан Родич ("Црвена Звезда"), Бранислав Иванович ("Зенит"), Урош Спаич ("Краснодар"), Милош Велькович ("Вердер"), Душко Тошич ("Гуанчжоу Фули"), Никола Миленкович ("Фиорентина")
Полузащитники: Неманья Матич ("Манчестер Юнайтед"), Лука Миливоевич ("Кристал Пэлас"), Марко Груйич ("Кардифф"), Душан Тадич ("Саутгемптон"), Андрия Живкович ("Бенфика"), Филип Костич ("Гамбург"), Неманья Радонич ("Црвена Звезда"), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"), Адем Ляйич ("Торино")
Нападающие: Александар Митрович ("Фулхэм"), Александар Прийович (ПАОК), Лука Йович ("Айнтрахт").
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