Сборная Сербии обыграла Норвегию в полуфинале плей-офф отборочного турнира Евро-2020

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Сборная Сербии обыграла Норвегию в полуфинале плей-офф отборочного турнира Евро-2020

Сборная Сербии обыграла команду Норвегии в полуфинале плей-офф отборочного турнира Евро-2020. 

Норвегия - Сербия - 1:2 д.в. (0:0)

Голы: Милинкович-Савич, 82 - 0:1, Норманн, 88 - 1:1, Милинкович-Савич, 103 - 1:2.

Норвегия: Ярстейн, Региниуссен (Страндберг, 91), Эль-Абделлауи (Хауге, 116), Алеесами (Линнес, 106), Айер, Хенриксен (Норманн, 46), Йохансен (Кинг, 66), Эдегор (Эль-Юнусси, 111), Берге, Серлот, Холанн.

Сербия: Райкович, Коларов, С.Митрович, Миленкович, Тадич (Лукич, 118), Лазович (Гачинович, 106), Гудель, Ристич, Максимович (Миливоевич, 81), Джуричич (Милинкович-Савич, 80), А.Митрович.

Сербия в финале плей-офф сыграет с победителем матча Шотландия - Израиль. Финальная игра состоится 12 ноября.

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