Сборная Сербии обыграла Норвегию в полуфинале плей-офф отборочного турнира Евро-2020
Сборная Сербии обыграла команду Норвегии в полуфинале плей-офф отборочного турнира Евро-2020.
Норвегия - Сербия - 1:2 д.в. (0:0)
Голы: Милинкович-Савич, 82 - 0:1, Норманн, 88 - 1:1, Милинкович-Савич, 103 - 1:2.
Норвегия: Ярстейн, Региниуссен (Страндберг, 91), Эль-Абделлауи (Хауге, 116), Алеесами (Линнес, 106), Айер, Хенриксен (Норманн, 46), Йохансен (Кинг, 66), Эдегор (Эль-Юнусси, 111), Берге, Серлот, Холанн.
Сербия: Райкович, Коларов, С.Митрович, Миленкович, Тадич (Лукич, 118), Лазович (Гачинович, 106), Гудель, Ристич, Максимович (Миливоевич, 81), Джуричич (Милинкович-Савич, 80), А.Митрович.
Сербия в финале плей-офф сыграет с победителем матча Шотландия - Израиль. Финальная игра состоится 12 ноября.
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|Группа 1
|М
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|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4