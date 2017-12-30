Сборная Сербии определилась с главным тренером
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Сербии Младен Крстаич утверждён на этом посту, сообщает Goal.com.
По информации ресурса, Сербский футбольный союз остался доволен работой 43-летнего специалиста и доверил ему возглавлять команду на ЧМ-2018.
Ожидается, что официально об утверждении Крстаича будет объявлено во второй половине января.
Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Сербии сыграет с Швейцарией, Бразилией и Коста-Рикой.
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