Сборная Сербии получила нового тренера

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Сборная Сербии получила нового тренера

56-летний наставник Драган Стойкович официально возглавил сборную Сербии.

Он сменил на посту главного тренера национальной команды уволенного в декабре Любишу Тумбаковича.

Контракт специалиста с сербской футбольной ассоциацией рассчитан на три года.

Стойкович ранее работал только в Японии и Китае. Он тренировал "Нагоя Грампус" и "Гуанчжоу Фули".

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