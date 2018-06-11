Сегодня сборная Сербии приземлилась в Калининграде. После этого подопечные Младена Крстаича отправились в Светлогорск, где они будут базироваться во время Чемпионата Мира.

Соперниками сербов по групповому этапу ЧМ будут национальные команды Коста-Рики, Швейцарии и Бразилии.

Напомним, в последнем товарищеском матче перед Чемпионатом Мира сборная Сербии разгромила Боливию. | soccernews.ru