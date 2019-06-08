Сборная Сербии установила личный антирекорд

В рамках третьего тура квалификации Евро-2020 сборная Украины на своём поле уничтожила Сербию со счётом 5:0.

Сообщается, что это самое разгромное поражение в современной истории балканской команды.

Ранее Сербия никогда не проигрывала с разницей более трёх голов. Речь идёт о периоде после 5 июня 2006 года, когда была провозглашена независимости республики (без учёта ЧМ-2006, на котором выступала сборная Сербии и Черногории).

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