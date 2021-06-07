Сборная Сербии в товарищеском матче сыграла вничью с Ямайкой

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Сборная Сербии в товарищеском матче сыграла вничью с Ямайкой

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Сборная Сербии не сумела победить Ямайку в контрольной игре, которая состоялась на стадионе "Мики" в Японии.

Матч завершился ничьей 1:1 - голами отличились Андре Грэй и Страхинья Павлович.

Сербия - Ямайка - 1:1

Гол: Грэй, 29 - 0:1; Павлович, 61 - 1:1.

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