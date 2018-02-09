Сборная Северной Ирландии продлила контракт с главным тренером

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил продлил контракт с местной федерацией футбола, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 48-летний специалист поставил подпись под соглашением, рассчитанным до 2024 года. Предыдущий договор истекал в 2020 году.

Напомним, что О'Нил возглавляет сборную Северной Ирландии с декабря 2011 года. Под его руководством "зелёно-белые" выходили на Евро-2016, а также добирались до стыковых матчей в квалификации ЧМ-2018.

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