Сборная Северной Ирландии продлила контракт с главным тренером
Фото сайт Ирландской футбольной ассоциации
Наставник сборной Северной Ирландии Иан Бараклоу заключил новое соглашение с футбольной ассоциацией страны.
Сообщается, что 51-летний англичанин продлил контракт до 2025 года.
Бараклоу возглавляет национальную команду с 27 июня 2020 года.
В прошедшем отборочном турнире ЧМ-2022 североирландцы заняли третье место в группе со Швейцарией и Италией.
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|Группа B
|М
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|Португалия
|10
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|2
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|10
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|10
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|Азербайджан
|10
|10
|6
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|0
|Группа D
|М
|О
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|Сербия
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|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
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|15
|5
|Грузия
|10
|5
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|2
|Группа E
|М
|О
|1
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|10
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|10
|20
|3
|Черногория
|10
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|5
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|М
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|6
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