Сборная Северной Ирландии продлила контракт с главным тренером

Фото сайт Ирландской футбольной ассоциации

Наставник сборной Северной Ирландии Иан Бараклоу заключил новое соглашение с футбольной ассоциацией страны.

Сообщается, что 51-летний англичанин продлил контракт до 2025 года.

Бараклоу возглавляет национальную команду с 27 июня 2020 года.

В прошедшем отборочном турнире ЧМ-2022 североирландцы заняли третье место в группе со Швейцарией и Италией.

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