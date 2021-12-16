Сборная Северной Ирландии продлила контракт с главным тренером

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Сборная Северной Ирландии продлила контракт с главным тренером

Фото сайт Ирландской футбольной ассоциации

Наставник сборной Северной Ирландии Иан Бараклоу заключил новое соглашение с футбольной ассоциацией страны.

Сообщается, что 51-летний англичанин продлил контракт до 2025 года.

Бараклоу возглавляет национальную команду с 27 июня 2020 года.

В прошедшем отборочном турнире ЧМ-2022 североирландцы заняли третье место в группе со Швейцарией и Италией.

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