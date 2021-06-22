Сборная Северной Македонии осталась без главного тренера

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Сборная Северной Македонии осталась без главного тренера

Фото твиттер Football Macedonia

Наставник сборной Северной Македонии Игор Ангеловски решил покинуть занимаемый пост.

Об уходе в отставку 45-летний специалист объявил после поражения от Нидерландов (0:3) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

"Руководить этой командой на Чемпионате Европы - честь для меня. Мы хотели выступить лучше, но не стоит расстраиваться, потому что это был наш дебют в больших турнирах. Я могу только поблагодарить футболистов за приложенные усилия. Также хочу сообщить, что ухожу с должности по окончании контракта, который истекает 31 июля", - сказал Ангеловски.

Македонцы проиграли все три матча на групповом этапе Евро-2020 с общим счётом 2:8. Помимо Нидерландов, их соперниками были Австрия и Украина.

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