Сборная Севильи" всех времен по версии Marca

Теги севилья

Сборная Севильи" всех времен по версии MarcaАвторитетное испанское издание Marca представило свою версию команды-мечты "Севильи", которая была составлена из лучших игроков, игравших когда-либо за андалусийцев. Вот как она выглядит.

Вратарь: АНДРЕС ПАЛОП

Статистика выступлений за клуб: 291 матч, 328 пропущенных мячей

Период выступлений за клуб: 2005-2013

Количество выигранных трофеев с клубом: 6

Правый защитник: ДАНИ АЛВЕС

Статистика выступлений за клуб: 230 матчей, 15 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 2002-2008

Количество выигранных трофеев с клубом: 5

Центральный защитник: ХАВИ НАВАРРО

Статистика выступлений за клуб: 198 матчей, 4 забитых мяча

Период выступлений за клуб: 2001-2009

Количество выигранных трофеев с клубом: 3

Центральный защитник: ПАБЛО АЛЬФАРО

Статистика выступлений за клуб: 145 матчей, 2 забитых мяча

Период выступлений за клуб: 2000-2006

Количество выигранных трофеев с клубом: 1

Левый защитник: МАНОЛО ХИМЕНЕС

Статистика выступлений за клуб: 407 матчей, 1 забитый мяч

Период выступлений за клуб: 1984-1997

Количество выигранных трофеев с клубом: 0

Центральный полузащитник: ИВАН РАКИТИЧ

Статистика выступлений за клуб: 149 матчей, 32 забитых мяча

Период выступлений за клуб: 2011-2014

Количество выигранных трофеев с клубом: 1

Правый полузащитник: ХЕСУС НАВАС

Статистика выступлений за клуб: 423 матча, 33 забитых мяча

Период выступлений за клуб: 2003-2013, 2017-н.вр.

Количество выигранных трофеев с клубом: 6

Левый полузащитник: ХОСЕ АНТОНИО РЕЙЕС

Статистика выступлений за клуб: 242 матча, 37 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 2000-2004, 2012-2016

Количество выигранных трофеев с клубом: 3

Плеймейкер: ДИЕГО МАРАДОНА

Статистика выступлений за клуб: 26 матчей, 5 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 1992-1993

Количество выигранных трофеев с клубом: 0

Форвард: ЛУИС ФАБИАНО

Статистика выступлений за клуб: 232 матча, 111 забитых мячей

Период выступлений за клуб: 2005-2011

Количество выигранных трофеев с клубом: 4

Форвард: ФРЕДЕРИК КАНУТЕ

Статистика выступлений за клуб: 290 матчей, 132 забитых мяча

Период выступлений за клуб: 2005-2012

Количество выигранных трофеев с клубом: 6

Главный тренер: УНАИ ЭМЕРИ

Статистика во главе команды: 205 матчей, 107 побед, 43 ничьи, 55 поражений

Период руководства командой: 2013-2016

Количество выигранных трофеев с клубом: 3

Итоговая схема:

Не пропустите: превью к сегодняшнему матчу "Севильи" против "Леганеса". | soccernews.ru

комментарии
Дима

Я думал, что "летучие мыши" это Валенсия

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