Сборная Севильи" всех времен по версии Marca
Авторитетное испанское издание Marca представило свою версию команды-мечты "Севильи", которая была составлена из лучших игроков, игравших когда-либо за андалусийцев. Вот как она выглядит.
Вратарь: АНДРЕС ПАЛОП
Статистика выступлений за клуб: 291 матч, 328 пропущенных мячей
Период выступлений за клуб: 2005-2013
Количество выигранных трофеев с клубом: 6
Правый защитник: ДАНИ АЛВЕС
Статистика выступлений за клуб: 230 матчей, 15 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 2002-2008
Количество выигранных трофеев с клубом: 5
Центральный защитник: ХАВИ НАВАРРО
Статистика выступлений за клуб: 198 матчей, 4 забитых мяча
Период выступлений за клуб: 2001-2009
Количество выигранных трофеев с клубом: 3
Центральный защитник: ПАБЛО АЛЬФАРО
Статистика выступлений за клуб: 145 матчей, 2 забитых мяча
Период выступлений за клуб: 2000-2006
Количество выигранных трофеев с клубом: 1
Левый защитник: МАНОЛО ХИМЕНЕС
Статистика выступлений за клуб: 407 матчей, 1 забитый мяч
Период выступлений за клуб: 1984-1997
Количество выигранных трофеев с клубом: 0
Центральный полузащитник: ИВАН РАКИТИЧ
Статистика выступлений за клуб: 149 матчей, 32 забитых мяча
Период выступлений за клуб: 2011-2014
Количество выигранных трофеев с клубом: 1
Правый полузащитник: ХЕСУС НАВАС
Статистика выступлений за клуб: 423 матча, 33 забитых мяча
Период выступлений за клуб: 2003-2013, 2017-н.вр.
Количество выигранных трофеев с клубом: 6
Левый полузащитник: ХОСЕ АНТОНИО РЕЙЕС
Статистика выступлений за клуб: 242 матча, 37 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 2000-2004, 2012-2016
Количество выигранных трофеев с клубом: 3
Плеймейкер: ДИЕГО МАРАДОНА
Статистика выступлений за клуб: 26 матчей, 5 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 1992-1993
Количество выигранных трофеев с клубом: 0
Форвард: ЛУИС ФАБИАНО
Статистика выступлений за клуб: 232 матча, 111 забитых мячей
Период выступлений за клуб: 2005-2011
Количество выигранных трофеев с клубом: 4
Форвард: ФРЕДЕРИК КАНУТЕ
Статистика выступлений за клуб: 290 матчей, 132 забитых мяча
Период выступлений за клуб: 2005-2012
Количество выигранных трофеев с клубом: 6
Главный тренер: УНАИ ЭМЕРИ
Статистика во главе команды: 205 матчей, 107 побед, 43 ничьи, 55 поражений
Период руководства командой: 2013-2016
Количество выигранных трофеев с клубом: 3
Итоговая схема:
Не пропустите: превью к сегодняшнему матчу "Севильи" против "Леганеса". | soccernews.ru
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|Севилья
|22
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|Эйбар
|22
|32
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