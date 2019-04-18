Сборная Шотландии лишилась главного тренера

Главный тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш ушёл в отставку, сообщает официальный сайт местной футбольной ассоциации.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Кто станет преемником 60-летнего специалиста, пока неизвестно.

Маклиш возглавлял сборную Шотландии с февраля 2018 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, в которых одержала 5 побед и потерпела 7 поражений.

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