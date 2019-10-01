Сборная Шотландии назвала состав на матчи с Россией и Шотландией
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк назвал список из 25 футболистов, которые будут вызваны на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года с Россией и Сан-Марино.
Вратари: Крейг Макгилливрей ("Портсмут"), Дэвид Маршалл ("Уиган"), Джон Маклафлин ("Сандерленд").
Защитники: Лиам Купер ("Лидс"), Грант Хэнли ("Норвич"), Чарли Малгрю ("Уиган"), Стивен О'Доннелл, Грег Тэйлор (оба - "Килмарнок"), Лиам Палмер ("Шеффилд Уэнсдей"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"), Майкл Девлин ("Абердин").
Полузащитники: Райан Кристи, Каллум Макгрегор (оба - "Селтик"), Райан Джек ("Рейнджерс"), Джон Макгинн ("Астон Вилла"), Кенни Маклин ("Норвич"), Скотт Мактоминай ("Манчестер Юнайтед"), Роберт Снодграсс ("Вест Хэм"), Джон Флек ("Шеффилд Юнайтед").
Нападающие: Джеймс Форрест ("Селтик"), Райан Фрэйзер ("Борнмут"), Оливер Макбарни ("Шеффилд Юнайтед"), Джонни Расселл ("Спортинг Канзас Сити"), Лоуренс Шенкленд ("Данди Юнайтед"), Оливер Берк ("Алавес").
Матч Россия - Шотландия состоится 10 октября в Москве на стадионе "Лужники". Начало встречи в 21:45 мск. Поединок Шотландия - Сан-Марино пройдет в Глазго на арене "Хэмпден Парк". Матч начнется в 19:00 мск.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3