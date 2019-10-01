Сборная Шотландии назвала состав на матчи с Россией и Шотландией



Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк назвал список из 25 футболистов, которые будут вызваны на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года с Россией и Сан-Марино.

Вратари: Крейг Макгилливрей ("Портсмут"), Дэвид Маршалл ("Уиган"), Джон Маклафлин ("Сандерленд").

Защитники: Лиам Купер ("Лидс"), Грант Хэнли ("Норвич"), Чарли Малгрю ("Уиган"), Стивен О'Доннелл, Грег Тэйлор (оба - "Килмарнок"), Лиам Палмер ("Шеффилд Уэнсдей"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"), Майкл Девлин ("Абердин").

Полузащитники: Райан Кристи, Каллум Макгрегор (оба - "Селтик"), Райан Джек ("Рейнджерс"), Джон Макгинн ("Астон Вилла"), Кенни Маклин ("Норвич"), Скотт Мактоминай ("Манчестер Юнайтед"), Роберт Снодграсс ("Вест Хэм"), Джон Флек ("Шеффилд Юнайтед").

Нападающие: Джеймс Форрест ("Селтик"), Райан Фрэйзер ("Борнмут"), Оливер Макбарни ("Шеффилд Юнайтед"), Джонни Расселл ("Спортинг Канзас Сити"), Лоуренс Шенкленд ("Данди Юнайтед"), Оливер Берк ("Алавес").

Матч Россия - Шотландия состоится 10 октября в Москве на стадионе "Лужники". Начало встречи в 21:45 мск. Поединок Шотландия - Сан-Марино пройдет в Глазго на арене "Хэмпден Парк". Матч начнется в 19:00 мск.

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