Сборная Шотландии ярко отпраздновала выход на Евро-2020
Пресс-служба сборной Шотландии показала эмоции футболистов после завоевания путёвки в групповой этап Евро-2020.
Игроки посвятили танец и песню вратарю команды Дэвиду Маршаллу, который стал героем серии пенальти в стыковом матче с Сербией.
David Marshall #NoScotlandNoParty pic.twitter.com/8amIKiTWrF— Scotland National Team (@ScotlandNT) November 13, 2020
На Чемпионате Европы шотландцы сыграют с Англией, Хорватией и Чехией.
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