Сборная Шотландии ярко отпраздновала выход на Евро-2020

Теги шотландиядэвид маршалл

Сборная Шотландии ярко отпраздновала выход на Евро-2020

Пресс-служба сборной Шотландии показала эмоции футболистов после завоевания путёвки в групповой этап Евро-2020.

Игроки посвятили танец и песню вратарю команды Дэвиду Маршаллу, который стал героем серии пенальти в стыковом матче с Сербией.

На Чемпионате Европы шотландцы сыграют с Англией, Хорватией и Чехией.  

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