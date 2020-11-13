Сборная Шотландии ярко отпраздновала выход на Евро-2020

Пресс-служба сборной Шотландии показала эмоции футболистов после завоевания путёвки в групповой этап Евро-2020.

Игроки посвятили танец и песню вратарю команды Дэвиду Маршаллу, который стал героем серии пенальти в стыковом матче с Сербией.

На Чемпионате Европы шотландцы сыграют с Англией, Хорватией и Чехией.

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