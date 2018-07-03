Сборная Швеции благодаря автоголу вышла вперед в игре со Швейцарией

Сборная Швеции благодаря автоголу Мануэля Аканджи вышла вперед в игре 1/8 финала Чемпионата Мира против национальной команды Швейцарии. Счет в матче был открыт на 66-й минуте.

Напомним, первый тайм команды завершили без голов. | soccernews.ru