Сборная Швеции была эвакуирована из гостиницы

Неприятная ситуация произошла со сборной Швеции в преддверии матча с Англией.

Как сообщает The Sun, в 8:30 утра в отеле в Самаре, где расположилась шведская сборная, сработала пожарная тревога. Футболисты были эвакуированы по аварийной лестнице.

Отметим, что тревога была ложной, а футболисты сборной Швеции остались недовольны данным инцидентом.

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