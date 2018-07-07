Сборная Швеции была эвакуирована из гостиницы

2 Теги швецияанглия

Сборная Швеции была эвакуирована из гостиницы

Неприятная ситуация произошла со сборной Швеции в преддверии матча с Англией.

Как сообщает The Sun, в 8:30 утра в отеле в Самаре, где расположилась шведская сборная, сработала пожарная тревога. Футболисты были эвакуированы по аварийной лестнице.

Отметим, что тревога была ложной, а футболисты сборной Швеции остались недовольны данным инцидентом.

Смотрите также: Официальный промо-ролик к матчу Швеция - Англия. | http://soccernews.ru

Комментарии
karvaleri57

Кто, кому и сколько заплатил за то, чтобы случилось произошедшее? Через несколько часов узнаем...

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Алексей

остались недовольны данным инцидентом...... ЛУЧШЕ БЫ СГОРЕЛИ ЧТО ЛИ?

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