Сборная Швеции прилетела в Россию



Сборная Швеции прибыла в Россию для участия в Чемпионате Мира-2018.

Шведы будут жить и тренироваться в Геленджике.

На ЧМ-2018 Швеция сыграет в одной группе с командами Южной Кореи, Германии и Мексики.

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