Сборная Швеции установила антирекорд Чемпионатов Мира

В рамках второго тура группового этапа ЧМ-2018 сборная Швеции уступила Германии, пропустив решающий гол на 95-й минуте.

Для скандинавской команды это уже восьмое поражение на мундиалях в матче, по ходу которого она вела в счёте.

Как сообщает Gracenote Live, это антирекорд мировых первенств.

Не пропустите: Главный тренер сборной Швеции: "Это худший финал игры в моей карьере". | http://soccernews.ru