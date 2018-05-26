Сборная Швейцарии опубликовала предварительный состав на ЧМ-2018

Сборная Швейцарии опубликовала расширенный состав на Чемпионат Мира-2018.

Как сообщили в федерации футбола страны, окончательная заявка на мировое первенство будет объявлена 4 июня.

Швейцария сыграет в группе с Бразилией, Сербией и Коста-Рикой.

Предварительный состав сборной Швейцарии:

Вратари: Роман Бюрки ("Боруссия Д", Германия), Грегор Кобель ("Хоффенхайм", Германия), Ивон-Ландри Мвого ("РБ Лейпциг", Германия), Янн Зоммер ("Боруссия М", Германия);

Защитники: Мануэль Аканджи ("Боруссия Д", Германия), Йоан Джуру ("Антальяспор", Турция), Нико Эльведи ("Боруссия М", Германия), Михаэль Ланг ("Базель"), Штефан Лихтштайнер ("Ювентус", Италия), Жак-Франсуа Мубандже ("Тулуза", Франция), Рикардо Родригес ("Милан", Италия), Фабиан Шер ("Депортиво", Испания), Сильван Видмер ("Удинезе", Италия);

Полузащитники: Валон Бехрами ("Удинезе", Италия), Блерим Джемаили ("Болонья", Италия), Эдмилсон Фернандес ("Вест Хэм", Англия), Желсон Фернандеш ("Айнтрахт", Германия), Ремо Фройлер ("Аталанта", Италия), Джердан Шачири ("Стоук Сити", Англия), Гранит Джака ("Арсенал", Англия), Стивен Цубер ("Хоффенхайм", Германия), Денис Закария ("Боруссия М", Германия);

Нападающие: Йосип Дрмич ("Боруссия М", Германия), Брель Эмболо ("Шальке", Германия), Марио Гавранович ("Динамо Зг", Хорватия), Харис Сеферович ("Бенфика", Португалия).

Напомним, сборная Бельгии объявила предварительную заявку на ЧМ. | soccernews.ru