Сборная Швейцарии прибыла в Самару

Национальная команда Швейцарии приземлилась в Самаре.

Швейцарцы будут базироваться в Тольятти, а завтра на стадионе "Торпедо" команда планирует провести открытую тренировку.

Напомним, что в групповом этапе Швейцарии предстоит сыграть против Бразилии, Сербии и Коста-Рики.

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