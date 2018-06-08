Сборная Швейцарии в товарищеском матче взяла верх над Японией
В товарищеском матче сборная Швейцарии на своём поле выиграла у национальной команды Японии со счётом 2:0.
Швейцария – Япония - 2:0
Голы: Родригес, 42 (пенальти) - 1:0, Сеферович, 82 - 2:0.
Швейцария: Бюрки, Шер, Родригес (Мубандже, 73), Лихтштайнер, Аканджи (Эльведи, 46), Бехрами, Джака, Фройлер (Джемаили, 64), Шакири (Дрмич, 83), Гавранович (Сеферович, 64), Эмболо (Цубер, 64).
Япония: Кавасима, Макино, Нагатомо, Сакаи (Сакаи, 56), Йосида, Харагути, Хасебе, Хонда (Кагава, 77), Осима (Сибасаки, 70), Усами (Инуи, 55), Осако (Муто, 40).
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|2
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|0
|3
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|0
|0
|4
|Испания
|0
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|Группа C
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|Австралия
|0
|0
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|0
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|0
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|О
|1
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|0
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|0
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|4
|Швейцария
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|Группа F
|М
|О
|1
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|0
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|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
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|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
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