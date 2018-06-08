Сборная Швейцарии в товарищеском матче взяла верх над Японией

В товарищеском матче сборная Швейцарии на своём поле выиграла у национальной команды Японии со счётом 2:0.

Швейцария – Япония - 2:0

Голы: Родригес, 42 (пенальти) - 1:0, Сеферович, 82 - 2:0.

Швейцария: Бюрки, Шер, Родригес (Мубандже, 73), Лихтштайнер, Аканджи (Эльведи, 46), Бехрами, Джака, Фройлер (Джемаили, 64), Шакири (Дрмич, 83), Гавранович (Сеферович, 64), Эмболо (Цубер, 64).

Япония: Кавасима, Макино, Нагатомо, Сакаи (Сакаи, 56), Йосида, Харагути, Хасебе, Хонда (Кагава, 77), Осима (Сибасаки, 70), Усами (Инуи, 55), Осако (Муто, 40).

Не пропустите: Хорватия переиграла Сенегал, Литва уступила Ирану. | http://soccernews.ru