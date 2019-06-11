Сборная Словакии благодаря дублю Хамшика уничтожила Азербайджан

В рамках 4-го тура квалификации Евро-2020 сборная Словакии на выезде нанесла сокрушительное поражение Азербайджану со счётом 5:1.

В составе гостей дубль оформил Марек Хамшик, ещё по мячу забили Станислав Лоботка, Юрай Куцка и Давид Ганцко. Гол престижа на счету Рамиля Шейдаева.

Азербайджан – Словакия - 1:5

Голы: 0:1 – 8 Лоботка, 0:2 – 27 Куцка, 1:2 – 28 Шейдаев, 1:3 – 30 Хамшик, 1:4 – 57 Гамшик, 1:5 – 85 Ганцко.

Азербайджан: Агаев, Медведев, Гусейнов, Кривоцюк, Гараев, Рахимов, Эюбов (Махмудов, 79), Ришард, Абдуллаев (Дадашов, 89), Рамазанов (Мадатов, 61), Шейдаев.

Словакия: Дубравка, Ганцко, Вавро, Шкриньяр, Пекарик, Куцка, Лоботка (Грегуш, 84), Мак, Хамшик (Гараслин, 86), Руснак, Боженик (Дуда, 71).

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