Сборная Словакии объявила о назначении нового главного тренера

Футбольный союз Словакии на своём официальном сайте объявил о назначении Павела Гапала на пост главного тренера национальной сборной.

У руля "соколов" 49-летний сменил уволенного ранее Яна Козака. Стороны заключили контракт до 2020 года.

Последним местом работы Гапала была пражская "Спарта". Ранее он три года возглавлял молодёжную сборную Словакии.

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