Сборная Словении уволила главного тренера
Сборная Словении рассталась с главным тренером команды Томажом Кавчичем, сообщает Marca.
64-летний специалист возглавлял словенцев с декабря прошлого года, однако особых успехов не сыскал - лишь одна победа в семи матчах.
Примечательно, что Кавчич имел конфликт с главной звездой сборной - вратарём "Атлетико" Яном Облаком.
Наставник критиковал голкипера "матрасников" за то, что тот попросил не вызывать его в связи с травмой на октябрьские игры, однако не оповестил об этом тренера лично.
Не пропустите: Обамеянг отказался играть за сборную Габона из-за недостаточно комфортного самолёта. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Алан Ширер пристыдил Салаха
-
"Барселона" - "Леганес": видеотрансляция матча 20-го тура чемпионата Испании
-
"Нант" заинтересован в игроке "Марселя"
-
ПСЖ планирует купить игрока "Наполи" Аллана
-
Пол Скоулз возглавил клуб четвертого дивизиона "Олдхэм"
-
Гвардиола ярко высказался о предстоящих матчах с "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед"
-
"Ростов" высказался о переносе матча Кубка России с "Краснодаром"
-
"Арсенал" предложил "Баварии" громкий обмен игроками
-
Спалетти прокомментировал матч с "Сассуоло"
-
Селихов и Зе Луиш пропустили тренировку "Спартака"
-
Почеттино рассказал о ситуации с травмированными игроками в команде
-
"Манчестер Сити" нацелился на игрока "Шальке"
-
Сын Веа забил гол в первом матче за "Селтик"
-
"Дженоа" - "Милан": видеотрансляция матча 20-го тура Серии А
-
Кадар высказался о несостоявшимся переходе в "Зенит"
-
Моуринью рассказал о забавном случае в "Челси"
-
"Наполи" - "Лацио": видеотрансляция матча 20-го тура чемпионата Италии
-
"Челси" готов заплатить крупную сумму за Коутинью
-
Девушка дня: Роберта Синополи - очаровательная жена Клаудио Маркизио
-
Солари рассказал о целях "Реала"