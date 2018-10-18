Сборная Словении уволила главного тренера

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Сборная Словении уволила главного тренера

Сборная Словении рассталась с главным тренером команды Томажом Кавчичем, сообщает Marca.

64-летний специалист возглавлял словенцев с декабря прошлого года, однако особых успехов не сыскал - лишь одна победа в семи матчах.

Примечательно, что Кавчич имел конфликт с главной звездой сборной - вратарём "Атлетико" Яном Облаком.

Наставник критиковал голкипера "матрасников" за то, что тот попросил не вызывать его в связи с травмой на октябрьские игры, однако не оповестил об этом тренера лично.

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