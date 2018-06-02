Сборная Словении в товарищеском матче обыграла Черногорию

В товарищеском матче сборная Словении в гостях победила национальную команду Черногории со счётом 2:0.

Черногория – Словения - 0:2

Голы: Безяк, 39 (пенальти) - 0:1, Зайц, 79 - 0:2.

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