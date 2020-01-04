Сборная США отказалась ехать в Катар после убийства иранского генерала

Гибель иранского генерала Касима Сулеймани внесла изменения в график сборной США по футболу.

Американская национальная команда решила отказаться от тренировочного сбора в Катаре из-за неспокойной ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, что в азиатской стране сборная США планировала готовиться к матчу с Коста-Рикой, который пройдёт 1 февраля.

Генерал Сулеймани был убит в пятницу американскими воздушными дронами. Официальный Вашингтон обвинял его в организации нападений на посольство страны в Багдаде.

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