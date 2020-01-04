Сборная США отказалась ехать в Катар после убийства иранского генерала
Гибель иранского генерала Касима Сулеймани внесла изменения в график сборной США по футболу.
Американская национальная команда решила отказаться от тренировочного сбора в Катаре из-за неспокойной ситуации на Ближнем Востоке.
Напомним, что в азиатской стране сборная США планировала готовиться к матчу с Коста-Рикой, который пройдёт 1 февраля.
Генерал Сулеймани был убит в пятницу американскими воздушными дронами. Официальный Вашингтон обвинял его в организации нападений на посольство страны в Багдаде.
Не пропустите: Сборная Ганы осталась без главного тренера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Определился фаворит в борьбе за вингера "Кристал Пэлас" Заа
-
Кройфф возглавил сборную Эквадора
-
Эриксен покинет "Тоттенхэм" летом и будет выбирать между тремя клубами
-
Дерби Ливерпуля, Сульшер в логове "волков" и важный экзамен для Гаттузо: разбираем, что посмотреть на выходных!
-
Официально: Нюбель летом станет игроком "Баварии"
-
2
Сборная США отказалась ехать в Катар после убийства иранского генерала
-
Бывший судья ФИФА назвал сына в честь стадиона "Реала"
-
В Мексике тюремный матч закончился гибелью 16 человек
-
Официально: ван Бронкхорст возглавил "Гуанчжоу Фули"
-
Сульшер сделал заявление о будущем Матича в "Манчестер Юнайтед"
-
Назван самый посещаемый матч 2019 года
-
"Рома" пытается выкупить Мхитаряна
-
Каморанези возглавил словенскую команду
-
"Арсенал" нашёл замену Чемберсу, который выбыл на срок до 9 месяцев
-
Галактионов назвал качество, которого не хватает Чалову
-
"Вест Хэм" включился в борьбу за трансферную цель "Манчестер Юнайтед"
-
"Реал Сосьедад" объявил о продлении контракта с главным тренером
-
Харт может перейти в другой клуб АПЛ
-
Фердинанд посоветовал "Манчестер Юнайтед" подписать троих игроков
-
"Барселона" огласила заявку на дерби с "Эспаньолом"
Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34